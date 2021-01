Verona Express: tre vittorie nelle ultime quattro partite in trasferta

Il Verona in formato trasferta continua a macinare punti.

Con lo Spezia è arrivata la terza vittoria fuori casa nelle ultime quattro partite fuori casa.

L’Hellas ha battuto, prima, l’Atalanta a Bergamo e la Lazio a Roma. I gialloblù hanno poi pareggiato per 1-1 sul campo della Fiorentina.

Allo stadio Picco hanno confermato le proprie attitudini nelle gare esterne. Nel complesso, finora, il Verona ha totalizzato in trasferta 12 punti sui 23 raccolti per adesso in classifica e ha perso solamente con il Parma.