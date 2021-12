Verona-Fiorentina, cancelli aperti dalle 17

Fischio d'inizio alle 18.30

La Società di via Olanda ha reso noto che in occasione di Hellas Verona-Fiorentina, i cancelli dello stadio "Bentegodi" apriranno alle ore 17.

Il club ha aggiunto che "si raccomanda fortemente di raggiungere l'impianto con congruo anticipo , al fine di evitare code e assembramenti in occasione dell'espletamento delle procedure di accesso allo stadio.

Si ricorda che, in ossequio alla normativa vigente e al regolamento d'uso dello stadio, ma anche in nome dell'ordinanza del Sindaco di Verona, entrata in vigore il 4 dicembre scorso, allo stadio è assolutamente obbligatorio il costante e corretto utilizzo della mascherina anche all'aperto, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla suddetta normativa".