Verona-Fiorentina, i biglietti

Al via la vendita dei tagliandi per la partita di mercoledì al Bentegodi

Hellas Verona FC informa che i biglietti per la sfida Hellas Verona-Fiorentina, valida per la 19a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma mercoledì 22 dicembre (ore 18.30) presso lo stadio ‘Bentegodi’, sono disponibili nei punti vendita Vivaticket e sul portale vivaticket.com da giovedì 16 dicembre (ore 10).