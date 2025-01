Asse tra i due club per i trasferimenti dei 4 calciatori

Verona e Fiorentina stanno lavorando a degli scambi di giocatori. A riportarlo è Sky. In viola andrebbero Ghilardi e Faraoni, in gialloblù Nicolas Valentini (in foto), difensore centrale argentino appena arrivato dal Boca Juniors, e Cristiano Biraghi.