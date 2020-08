Verona, fissate altre due amichevoli durante il ritiro a Santa Cristina

ritiro della squadra gialloblù, dal 22 agosto al 6 settembre prossimi, a Santa Cristina in Val Gardena.

Dopo Virtus Bolzano (26 agosto) e FC Südtirol (29 agosto) il Verona ha fissato altri due test-match durante il ritiro di Santa Cristina: il 2 settembre al Comunale di via Laghetto a Bressanone (ore 17) contro la Triestina, squadra da anni ai vertici della Serie C, e il 6 settembre allo stadio ‘Quercia’ di Rovereto (ore 17) contro l’ND Gorica, neopromosso nella massima divisione slovena.

Questo il programma completo delle amichevoli* nel corso del ritiro di #ValGardena2020:

– mercoledì 26 agosto, centro sportivo ‘Mulin da Coi’ di Santa Cristina in Val Gardena, ore 17: Hellas Verona-Virtus Bolzano (Serie D)

– sabato 29 agosto, centro sportivo ‘Mulin da Coi’ di Santa Cristina in Val Gardena, ore 17: Hellas Verona-FC Südtirol (Serie C)

– mercoledì 2 settembre, Stadio Comunale di Bressanone, ore 17: Hellas Verona–U.S. Triestina (Serie C)

– domenica 6 settembre, Stadio ‘Quercia’ di Rovereto, ore 17: Hellas Verona–NG Gorica (Prva Liga – Prima Divisione slovena)

Tutte le amichevoli si disputeranno a porte chiuse.

Fonte: hellasverona.it