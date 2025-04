Verona-Genoa, curva ospiti del Bentegodi esaurita

Grande entusiasmo dei rossoblù per la squadra allenata da Vieira

Sarà un esodo di tifosi del Genoa domenica al Bentegodi per la sfida tra il Verona e i rossoblù. Ieri sono andati esauriti i 1781 biglietti della Nord superiore. Oggi si attende l'apertura della vendita anche per la curva Inferiore, a conferma del grande entusiasmo tra i sostenitori della squadra allenata da Patrick Vieria per il campionato sin qui disputato dalla squadra.