Verona-Genoa, i biglietti

L’Hellas Verona FC informa che i biglietti per la sfida di campionato Hellas Verona-Genoa, in programma domenica 12 gennaio (ore 18) presso lo stadio ‘Bentegodi’, saranno in vendita secondo le seguenti modalità.

PREVENDITA da venerdì 3 gennaio

Vendita online:

– I possessori della tessera di fidelizzazione ‘Non vi lasceremo mai’, potranno acquistare il biglietto comodamente da casa, caricandolo direttamente sulla propria tessera. Sarà comunque necessario stampare il voucher con le indicazioni del posto assegnato, che verrà emesso al termine della procedura, al fine di poterlo presentare ai canchelli di ingresso unitamente a un documento di identità e alla tessera ‘Non vi lasceremo mai’. (CLICCA QUI).

– Chi non è in possesso della tessera ‘Non vi lasceremo mai’ potrà comunque acquistare il biglietto da casa, stampandolo al termine della procedura di acquisto insieme al voucher con le indicazioni del posto assegnato: entrambi andranno poi presentati all’ingresso unitamente a un documento di identità. (CLICCA QUI).

– In entrambi i casi per completare l’acquisto online il servizio è disponibile all’indirizzo web hellasverona.vivaticket.it, completando la registrazione al momento del primo acquisto e senza dover compiere ulteriori ritiri presso le biglietterie dello stadio.

Hellas Store Arena: biglietti disponibili tutti i giorni con orario continuato 10:30-19:30 presso l’Hellas Store di via Cattaneo n⁰2 – Verona (Piazza Brà).

Punti vendita: possibile acquistare i biglietti in tutti i punti vendita appartenenti al circuito Vivaticket presenti sul territorio nazionale (CLICCA QUI).

GIORNO GARA

Domenica 12 gennaio

– Nel giorno della gara i tagliandi rimanenti saranno disponibili presso l’Hellas Verona Ticket Point (parcheggio A dello stadio “Bentegodi”) dalle 15:00 e fino al fischio d’inizio.

– Fino a 2 ore dall’inizio dell’incontro i biglietti saranno disponibili anche su hellasverona.vivaticket.it, presso l’Hellas Store di via Cattaneo n.2 o nei punti vendita VivaTicket al prezzo conveniente della prevendita.

SETTORE OSPITI

I biglietti di Curva Nord Ospiti saranno in vendita da venerdì 3 gennaio esclusivamente nei punti Vivaticket presenti sul territorio nazionale consultabili QUI nonché online nel sito vivaticket.it al costo di euro 22 (comprensivi dei diritti applicati dal rivenditore). I biglietti saranno disponibili fino alle ore 19 di sabato 11 gennaio, salvo variazioni indicate dal GOS; si avvisa inoltre che tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie. Per motivi di ordine pubblico l’Hellas Verona consiglia l’acquisto del Settore Ospiti a tutti i tifosi del Genoa.

PREZZI

Prezzi in euro dei biglietti in prevendita (comprensivi dei diritti applicati dal rivenditore):

INTERO RIDOTTO UNDER 14* POLTRONISSIME OVEST 72,00 47,00 3,00 POLTRONISSIME EST 47,00 30,00 2,00 POLTRONE OVEST 38,00 26,00 2,00 POLTRONE EST 30,00 17,00 2,00 TRIBUNA SUP. OVEST 26,00 17,00 2,00 POLTRONISSIME SUD 22,00 22,00 2,00 CURVA SUD 22,00 22,00 2,00 PARTERRE EST 14,00 14,00 Non disponibile SETTORE OSPITI – CURVA NORD 22,00 22,00 2,00

*Under 14: obbligatoriamente accompagnati da un adulto

Prezzi in euro dei biglietti acquistabili il giorno della partita:

INTERO RIDOTTO UNDER 14* POLTRONISSIME OVEST 75,00 50,00 5,00 POLTRONISSIME EST 50,00 32,00 3,00 POLTRONE OVEST 40,00 27,00 3,00 POLTRONE EST 32,00 18,00 3,00 TRIBUNA SUP. OVEST 27,00 18,00 3,00 POLTRONISSIME SUD 23,00 23,00 3,00 CURVA SUD 23,00 23,00 3,00 PARTERRE EST 17,00 17,00 Non disponibile SETTORE OSPITI – CURVA NORD Non in vendita il giorno della partita

*Under 14: obbligatoriamente accompagnati da un adulto

Riduzioni valide per i biglietti:

Ridotti D/R/O: Donne (qualsiasi età), Over 60 e ragazzi tra i 14 (compiuti) e 18 anni (non compiuti)

Ridotti Under 14: Ragazzi che non hanno compiuto il quattordicesimo anno di età

PUNTI VENDITA

Punti vendita biglietti Verona città

Verona Centro – Hellas Store – via Cattaneo, 2

Verona Centro – Boxoffice – via Pallone, 16

Verona Centro – Tabaccheria Valverde – via Valverde, 63/A

Verona Centro – Vertours Viaggi – galleria Pellicciai, 13

Verona quartiere Borgo Trento – Cartolibreria Ca’ di Cozzi – largo Ca’ di Cozzi, 36

Verona quartiere Borgo Roma – Tabaccheria N.252 di Gulli Davide – via Centro, 153

Verona quartiere Borgo Venezia – Manhattan Travel – corso Venezia, 4/A

Punti vendita biglietti Verona provincia

San Giovanni Lupatoto – Edicola De Togni – Piazza Umberto I, 70/B

Bussolengo – Tabaccheria Tacconi – via Gardesana, 77

Dossobuono – Bar Punto SNAI – via Cavour, 37

Castel D’Azzano – Tabaccheria di Perbellini Alberto – via Castello, 19

San Martino Buon Albergo – Calesse Viaggi – via Adamello, 6/A

San Bonifacio – Music Play – via Sorte, 1

Soave – Punto Partenza Viaggi – Corso Vittorio Emanuele II, 10

Bovolone – Calesse Viaggi – via Garibaldi, 5

Nogara – Music Shop – via Sterzi, 39

Cerea – Edicola El Giornal – Via Paride da Cerea, 7

Legnago – Libreria Azimut – via Duomo, 28

Punti vendita Vivaticket: elenco completo – CLICCA QUI

CAMBIO UTILIZZATORE

– ONLINE: Fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara direttamente nella sezione Biglietteria del sito dell’Hellas Verona (CLICCA QUI) per tutti i biglietti (compresi quelli emessi da VivaTicket) seguendo la procedura indicata e stampando la ricevuta di conferma di cambio avvenuto.

– Biglietti Vivaticket (escluso Settore Ospiti): E’ possibile effettuare il cambio utilizzatore direttamente online tramite il link precedentemente indicato o in alternativa è possibile richiedere l’annullo esclusivamente nel giorno di emissione e solamente presso il punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro la chiusura del punto vendita. Non è possibile richiedere il rimborso di biglietti nei giorni successivi a quello di emissione .

– Biglietti Settore Ospiti: Non è permesso il cambio utilizzatore. E’ tuttavia possibile, ad esclusione degli acquisti effettuati online, richiedere l’annullo esclusivamente nel giorno di emissione e solamente presso il punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro la chiusura del punto vendita. Non è possibile richiedere il rimborso di biglietti nei giorni successivi a quello di emissione .

Il giorno della gara non sarà possibile cambiare il nominativo.

Fonte: hellasverona.it