Verona-Genoa, la promozione per essere al Bentegodi

M9/85 ti porta al Bentegodi per #VeronaGenoa. Questa la nuova promozione pensata per i tifosi gialloblu: acquistando un capo d’abbigliamento della collezione M9/85 si avrà diritto a un invito allo stadio per una persona in Poltrone Est.

La promozione è già attiva e disponibile online, su hvstore.it (CLICCA QUI), e presso l’Hellas Store Arena di via Carlo Cattaneo 2, il termine è fissato per domenica 18 ottobre alle 19.

Il numero di posti riservato all’iniziativa è limitato, al fine di agevolare altre iniziative del Club. Per partecipare sarà sufficiente lasciare i propri dati presso lo Store di via Carlo Cattaneo dopo l’acquisto, mentre per le operazioni online sarà necessario inviare alla mail biglietteria@hellasverona.it il numero d’ordine dell’acquisto, unitamente a nome, cognome e fotocopia di un documento in corso di validità per i nominativi che intendono usufruire dell’invito.

L’iniziativa è valida salvo diverse disposizioni delle autorità competenti, in caso di ulteriori limitazioni l’ingresso sarà garantito alla prima partita disponibile.

fonte: hellasverona.it