Verona-Genoa, settore ospiti verso il tutto esaurito

Saranno 1700 i tifosi rossoblù presenti al Bentegodi per la partita di lunedì con l'Hellas

Si avvicina la partita tra Verona e Genoa, al via alle 18.30, lunedì prossimo al Bentegodi.

La Curva Sud sarà chiusa in seguito ai provvedimenti presi dal giudice sportivo dopo la gara dell'Hellas col Napoli. Il club gialloblù ha fissato prezzi speciali per l'ingresso in Poltrone Est e Ovest, Tribuna Superiore Est e Ovest, Poltronissime Sud.