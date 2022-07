Verona, gli obiettivi di Cioffi: “Salvarsi, confermarsi, stupire”

L'allenatore gialloblù: "L'Hellas ha un'identità chiara, non la cambierò"

Spiega l'allenatore del Verona: "Si può girarla come si vuole, ma conta solo vincere e centrare gli obiettivi. Non sento la pressione delle aspettative, perché le aspettative portano delusioni. Noi abbiamo un obiettivo chiaro che è la salvezza, il secondo passaggio è confermarsi, il terzo è stupire. Senza il primo, non esistono gli altri".