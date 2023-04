Verona, gol dove sei? L’Hellas ne ha fatti due nelle ultime sei partite

I gialloblù continuano a non rendere in fase offensiva: soltanto la Sampdoria ha fatto peggio

Due gol in sei partite.

Questo il dato dell'Hellas, a segno, in questo periodo, soltanto nell'1-1 col Monza, con la rete di Verdi, e nella gara persa per 3-1 a Genova con la Sampdoria, con Faraoni ad accorciare le distanze prima che i blucerchiati chiudessero il conto.

L'Hellas ha il peggior dato della Serie A quanto a gol fatti in trasferta (7) e, in assoluto, per reti realizzate, soltanto la Sampdoria ha avuto un rendimento inferiore: ora è a quota 16, col Verona a 22.