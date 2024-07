Verona, contatti per Shomurodov

Dopo le cessioni di Noslin ed Henry, secondo quanto riporta Il Tempo, il Verona avrebbe chiesto informazioni per Shomurodov. Il calciatore dell'Uzbekistan ha giocato a Cagliari nell'ultima stagione, ma 22 presenze e 3 reti non gli sono valsi la riconferma. Una volta tornato alla Roma i giallorossi stanno cercando una nuova sistemazione per l'ex Spezia e Genoa, e il Verona si è interessato al giocatore.