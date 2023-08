Verona, i convocati per il Sassuolo

La lista dei 22 giocatori gialloblù scelti da Baroni per la sfida ai neroverdi

Mister Marco Baroni ha convocato 22 calciatori per Sassuolo-Hellas Verona, match valido per la 3a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma domani, venerdì 1 settembre alle ore 18.30, al 'Mapei Stadium - Città del Tricolore' di Reggio Emilia.