Verona, i convocati per la partita con la Lazio. Ci sono Hien e Magnani

Mister Marco Baroni ha convocato 25 calciatori per Hellas Verona-Lazio , match valido per la 15a giornata della Serie A TIM 2023/24 , in programma domani, sabato 9 dicembre alle ore 15.00, allo stadio 'Bentegodi'.

I calciatori Marco Davide Faraoni e Juan Manuel Cruz non saranno a disposizione per la partita Hellas Verona-Lazio a causa di un affaticamento muscolare per il difensore e di un problema al polso destro per l'attaccante.