Verona, i convocati per l’amichevole con l’Heidenheim

Sempre out Lazovic, Duda e Faraoni. Il via alla partita alle 15.30

ellas Verona FC comunica che mister Marco Baroni ha convocato 24 calciatori per la seconda amichevole internazionale Heidenheim-Hellas Verona , in programma domani, sabato 5 agosto , alle ore 15.30 , alla 'Voith-Arena' di Heidenheim.

I giocatori Thomas Henry e Darko Lazovic non sono stati convocati in quanto proseguono i rispettivi percorsi di recupero in seguito agli infortuni subiti.