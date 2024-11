Verona, i dati al rientro dalle soste sono da invertire, l’Inter non sbaglia

L'Inter vola dopo le pause, l'Hellas no e contro i nerazzurri non vince da 32 anni

Pietro Bertaiola 21 novembre - 20:30

Sabato l'Inter Campione d'Italia arriverà al Bentegodi per l'anticipo della 13a giornata di Serie A. I nerazzurri sono giunti alla sosta per le nazionali in un ottimo stato di forma, tra Campionato e Champions League sono 10 i risultati utili consecutivi, l'ultima sconfitta risale a quasi 2 mesi fa nel derby. La squadra di Simone Inzaghi è ora a -1 dal Napoli capolista in un quintetto d'inseguitrici formato da Fiorentina, Atalanta e Lazio a pari punti, con la Juventus subito dietro. Una situazione di classifica che vede l'Inter perdere 6 punti rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione.

In vista della trasferta veronese Inzaghi deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione, legati non solo alla condizione fisica dei suoi dopo gl'impegni nazionali, ma anche alla sfida di Martedì contro il Lipsia. Intanto ad Appiano Gentile possono tirare un sospiro di sollievo: nessuna lesione per Calhanoglu; il turco però dovrebbe accomodarsi in panchina sabato pomeriggio.

I dati per punti ottenuti al rientro dalle soste fanno sorridere l'Inter e tremare il Verona: i nerazzurri sono primi, considerando le partite dopo le interruzioni per le nazionali della scorsa stagione e della corrente, si nota come l'Inter sia la squadra ad aver accumulato più punti, che sono infatti 14, frutto di 4 vittorie e 2 pareggi (quest'anno 1-0 con la Roma e 1-1 contro il Monza). Mentre in questa particolare classifica il Verona si trova sul fondo a secco di vittorie, solo tre punti arrivati grazie a 3 pareggi ed altrettante sconfitte.

Inoltre l'Inter vanta una striscia attiva di 27 partite (26 in Serie A e 1 in Coppa Italia) consecutive d'imbattibilità contro il Verona, nelle quali i nerazzurri hanno maturato 22 successi e 5 pareggi. L'ultimo successo Scaligero risale a 32 anni, il 9 Febbraio 1992 grazie alla rete siglata da Ezio Rossi. Da segnalare anche che i Campioni d'Italia sono andati a segno nelle ultime 13 sfide al Bentegodi, contro nessun altra squadra è riuscita a fare meglio in trasferta. Dati che devono allertare il Verona in vista di sabato.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.