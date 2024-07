Verona, i primi allenamenti con Zanetti

Prime sgambate allo Sporting Center di Castelnuovo del Garda per il Verona con Paolo Zanetti alla guida. Il gruppo squadra, non ancora al completo, in questi giorni effettuerà alcuni allenamenti con il nuovo allenatore, in vista del ritiro a Folgaria che inizierà lunedì 15 e si concluderà domenica 28 luglio in preparazione alla stagione sportiva 2024/25. I gialloblù si alleneranno per due settimane al campo sportivo 'La Pineta', in via De Gasperi, a Folgaria. (Foto Hellas Verona FC)