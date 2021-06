Verona, i rientri e gli esuberi. Il mercato parte da lì

L'Hellas alle prese con la sistemazione dei calciatori che tornano alla base

Con l'addio di Calhanoglu al Milan si è aperta la strada per Mattia Zaccagni in rossonero. In attesa, tuttavia, di capire se la trattativa ha i crismi per poter procedere, il Verona partirà, per il suo mercato, col fare i conti con i rientri e quindi dare il via al "piano esuberi". Un passaggio indispensabile per l'Hellas, che prima di pensare agli ingressi deve sistemare una lista di giocatori. Ecco quali sono i rientri alla base dopo i prestiti: