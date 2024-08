Verona, idea Borini

Nuova idea per l'attacco del Verona. Secondo Sportitalia l'Hellas è interessato a Fabio Borini. L'attaccante, 33 anni, ha un contratto con la Sampdoria fino a giugno 2025. Nella scorsa stagione in blucerchiato Borini ha realizzato 9 reti in 22 presenze. Per lui sarebbe un ritorno in gialloblù dopo i sei mesi col Verona da gennaio a giugno 2020.