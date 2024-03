Verona, il custode giudiziario cambia le carte a Setti: basta amministratore unico e abbattuti i suoi compensi

Il presidente del Verona Maurizio Setti dovrà rinunciare a larga parte del suo compenso e all'idea di ricavare il 10 per cento "delle plusvalenze da cessione dei calciatori realizzate e da realizzarsi dall’1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024". Ma ancor più il delegato dal giudice ha richiesto le revoca dell'amministratore unico della società. Tutto ciò fino al dissequestro delle azioni e comunque per la durata massima di tre anni.

A darne notizia è Calcio e Finanza che riporta che "lo scorso 27 febbraio è andata in scena una assemblea straordinaria del club veneto, alla presenza dello stesso Setti e del dottor Stefano Reverberi, Custode giudiziario. Tema principale, su «specifica richiesta del Custode Giudiziario espressa nella Comunicazione Custode»: in particolare, la «revoca dell’Amministratore Unico e richiesta di rinuncia alla parte variabile del suo compenso così come in precedenza deliberato con riguardo alla stagione 2023/2024, nomina di un consiglio di amministrazione» sino al dissequestro delle azioni e comunque per un periodo di tempo massimo di un triennio «e determinazione del suo compenso».