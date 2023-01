Verona, il Lecce vola: non perde da sei giornate

I giallorossi sono imbattuti dal 29 ottobre, quando furono superati dalla Juventus per 1-0. Poi, tre vittorie e tre pareggi

Il Lecce arriva alla partita col Verona, al via sabato alle 15 al Bentegodi, in grande forma.

La squadra giallorossa non perde da sei turni consecutivi. L'ultima sconfitta è stata quella con la Juventus, allo stadio "Via del mare", il 29 ottobre, con i bianconeri che si imposero per 1-0.