Verona, il piano per rimettersi in carreggiata. La situazione dal mercato a Cioffi

Giovanni Simeone e Antonin Barak erano le due cessioni senza le quali il Verona non avrebbe proceduto ad altri acquisti. Col primo passato ufficialmente al Napoli ed il secondo in attesa di trasferirsi a Firenze, il ds Marroccu si è mosso. Cabal (fatto), Hien, Alexandropoulos e Kallon nel mirino, mancherebbe il cursore secondo i rinforzi chiesti da Cioffi.

PROSSIME GARE E ALLENATORE. Non ci si illude in casa Hellas: fare punti a Bologna e con l’Atalanta, stante la situazione, non sarà certo facile.

Ci si aspetta un salto di qualità per le partite, fondamentali, con Empoli e Sampdoria del 31 agosto e del 4 settembre. Non dovesse arrivare, il Verona, dopo quelle gare, sarebbe pronto a cambiare la guida tecnica affidando la panchina a un allenatore esperto alla Ballardini (un nome tra gli altri). Salvo imbarcate clamorose con Bologna e Atalanta: in quel caso Cioffi potrebbe saltare anche prima. (A.S.)