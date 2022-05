Verona, il punto sull’allenatore: Tudor più lontano, Cioffi è pronto

Il tecnico di Spalato seguito da Bologna e Galatasaray. Per il suo possibile sostituto c'è un biennale all'Hellas

Redazione Hellas1903

Non sono molte, allo stato delle cose, le possibilità che Igor Tudor resti al Verona.

Presto ci sarà un nuovo incontro tra il tecnico di Spalato e Maurizio Setti per valutare i programmi e le idee per il futuro. Al momento, un punto d'accordo chiaro non è stato raggiunto.

Per Tudor c'è l'interesse del Bologna (oggi Sinisa Mihajlovic parlerà con il patron del club, Joey Saputo: in caso di saluto alla panchina rossoblù, Tudor sarebbe la prima scelta), come pure quello del Galatasaray.

L'Hellas non si farà trovare impreparato di fronte a questo scenario, con Setti e il diesse in pectore Francesco Marroccu che pensano a Gabriele Cioffi per sostituire Tudor.

Cioffi deve decidere se rinnovare con l'Udinese - che guarda anche a Fabio Pecchia -, con una riserva da sciogliere in queste ore, ma con l'allenatore intenzionato a cambiare. Per lui, a Verona, è pronto un biennale, contratto della medesima durata di quello che siglerà Maroccu.

M.F.