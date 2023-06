Verona, il tesoretto che resta. Quanti saranno venduti?

L'Hellas, come lo scorso anno, pronto a cedere alcuni tra i pezzi migliori della rosa (quelli che son rimasti..)

Centrata una salvezza storica sul filo di lana il Verona si appresta a programmare il futuro. Nulla lascia presagire che la linea sarà granché diversa da quella della scorsa stagione. Laddove il club gialloblù potrà monetizzare in maniera soddisfacente lo farà senza pensarci due volte.

Adrien Tameze . Piace ad alcuni club che hanno la "pila". In scadenza nel 2024, la sua valutazione è attorno ai 6 milioni. Diciamo che se restasse ci sarebbe da stupirsi.

Josh Doig . Marroccu, che ha levato le tende, nel suo cataclisma di mercato su qualcuno ci ha preso. Ha una valutazione alta di 8 milioni, forse eccessiva, ma il talento si è visto. Certo, se qualcuno li offrisse, ma anche meno, l'aereo per lui sarebbe già coi motori accesi, e non quello di Lazovic che li ha dovuti spegnere.

Isak Hien .Un altro che ci sarebbe da sorprendersi alquanto nel rivedere in gialloblù. Torino e Atalanta sono già in pressing. Valutazione tra i 7 e gli 8 milioni.

Darko Lazovic. L'uomo che più di tutti è stato decisivo, da gennaio in poi, per la salvezza del Verona. La valutazione non è alta (2,5 milioni, scadenza nel 2024) ma su questo pesa l'anagrafe che dice 32. Decisiva, si immagina, sarà la sua volontà di rimanere o meno, perché anche a 32 anni può avere mercato.