Verona in anticipo? Possibile recupero con il Cagliari il 17 giugno

Doveva essere disputata il 23 febbraio, ma venne rinviata (insieme ad altre tre gare) perché il coronavirus aveva iniziato a diffondersi in Italia e soprattutto in Lombardia e in Veneto.

Verona-Cagliari potrebbe essere la prima partita dopo il lungo stop del campionato. Tra le ipotesi, infatti, c’è quella che prevede che i recuperi vengano giocati in anticipo rispetto alla ripresa della Serie A.

Con la data del 13 giugno che pare difficilmente rispettabile, il nuovo inizio sarebbe fissato per il 20. Il 17 giugno si andrebbe in campo al Bentegodi.

Per adesso, sono delle soluzioni allo studio, ma l’idea è percorribile.