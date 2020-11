Verona in campo: la ripresa degli allenamenti. Il video

Sono ripresi stamattina gli allenamenti del Verona in vista della partita di domenica con il Sassuolo.

Seduta al centro sportivo di Peschiera del Garda per i gialloblù. Con Miguel Veloso, in campo anche Mattia Zaccagni, che si era fermato per un affaticamento muscolare con l’Italia, e con lui Mert Cetin (tornato con una caviglia in disordine dagli impegni con la Turchia).

Regolarmente al lavoro con il gruppo pure Andrea Danzi, fuori da settembre per infortunio.

Qui le immagini dell’Hellas, oggi, proposte dal canale ufficiale del club.