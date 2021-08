Verona in campo, oggi l’amichevole con la Sampdoria

Test a Pavia con i blucerchiati, l'inizio alle 19. Sabato la Coppa Italia, tra due settimane il campionato

Prova generale prima del via ufficiale alla stagione per il Verona.

Oggi i gialloblù saranno in campo a Pavia, alle 19, con la Sampdoria.

Amichevole con una squadra di Serie A per l'Hellas, che sabato prossimo debutterà in Coppa Italia affrontando la vincente di Como-Catanzaro (gara del turno preliminare in programma sempre alle 19).