Il Verona prosegue oggi con la preparazione ripartita per gruppi, a Peschiera del Garda.

Ultimo giorno di sedute “a scaglioni” per i gialloblù. Martedì ci sarà la ripresa degli allenamenti di squadra, ma una decisione sulla data sarà presa nelle prossime ore, perché non è da escludere che il programma cambi con l’anticipazione del nuovo via a domani.