Verona in Europa? Ecco come

Il Verona aspetta di capire se la stagione riprenderà o meno.

L’Hellas, prima dello stop, ha totalizzato 35 punti. Uno in meno del Milan, che però ha disputato una partita in più (i gialloblù hanno saltato quella con il Cagliari).

Nel caso in cui l’annata dovesse chiudersi definitivamente, la Uefa ha raccomandato che i posti per le competizioni continentali siano assegnati secondo criteri di merito.

Su “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, viene spiegato come si potrebbe procedere in Italia. Si prospetterebbe un “derby” tra Verona e Milan per il settimo posto, ultimo utile per l’accesso all’Europa League (a meno che il Milan non acceda alla finale di Coppa Italia).

Da una parte c’è la classifica “cristallizzata”, a prescindere, alla venticinquesima giornata, con i rossoneri davanti all’Hellas.

Dall’altra, c’è il fattore dato dal quoziente punti. Il Verona, a -1 dal Milan, è in vantaggio sul Parma per differenza reti – gli emiliani sono alla pari con l’Hellas – e, rispetto al Diavolo, sarebbe davanti: 1.40 punti a gara per la squadra di Ivan Juric, Milan a 1.38.

Quindi, gialloblù settimi.

La decisione in merito spetterebbe alla Lega A.