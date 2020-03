Verona in isolamento, Donato: “Stanno tutti bene”

Intervenuto ai microfoni di Radio Verona, il responsabile sanitario dell’Hellas, Dario Donato, ha parlato della situazione gialloblù, dopo l’autoisolamento dei componenti di club e squadra iniziato ieri.

Dice il medico: “Per ora i membri dello staff tecnico e dirigenziale e tutti i giocatori stanno bene: nessuno ha registrato sintomi di allarme, come possono essere febbre, tosse o disturbi alle vie respiratorie, ma devo dire che è ancora presto per dire con certezza che il pericolo è scongiurato. Il tempo di monitoraggio dell’isolamento volontario? Le canoniche due settimane rimangono un tempo affidabile per poter dire che la squadra è sana. Chiaro che, se dopo dieci giorni, non si presenteranno sintomi, allora sarà altamente improbabile che qualcuno abbia contratto il virus”.

Aggiunge Donato “Quanti fra calciatori e staff dell’Hellas al ‘Ferraris’? Si parla di circa una quarantina di persone: è stata messa in isolamento tutta la squadra, i membri dello staff e i dirigenti al seguito, che in questi giorni lavorano da casa. Il contatto con il calciatore della Sampdoria risultato positivo non è stato così stretto per tutti: alcuni dovranno stare più attenti durante questo autoisolamento, agli altri ho invece consigliato di rimanere più tranquilli”.