Verona in pressing su Scamacca, la situazione

L'Hellas cerca di convincere il Sassuolo a cedere in prestito l'attaccante

Gianluca Scamacca è il nuovo primo obbiettivo per l'attacco del Verona. L'Hellas è in pressing sul Sassuolo per ottenere il prestito del centravanti ventiduenne, lo scorso anno al Genoa (8 reti in 26 presenze).