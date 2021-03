Verona in vena di regali, difesa in tilt e 3-2 per il Sassuolo

Lazovic e Dimarco rimontano, Traoré castiga i distratti gialloblù

Andrea Spiazzi

Fa tutto il Verona, gioca meglio del Sassuolo e fa due gol. Piccolo particolare i neroverdi ne fanno tre per gentile concessione di una difesa gialloblù da scapoli-ammogliati, decisiva nei suoi errori in tutte e tre le reti subite. I cambi sembrano togliere più che dare, il Verona si fa beffare e sorpassare in classifica dopo una gara ampiamente alla sua portata.

FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo

A disposizione: Pegolo, Marlon, Magnanelli, Ayhan, Rogerio, Boga, Lopez, Peluso, Muldur, Raspadori, Traoré, Haraslin All.: Roberto De Zerbi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tamèze, Veloso, Lazović; Barák, Zaccagni; Lasagna

A disposizione: Berardi, Pandur, Dimarco, Lovato, Salcedo, Favilli, Udogie, Ilić, Çetin, Dawidowicz, Sturaro, Bessa

PRIMO TEMPO, IL SASSUOLO COLPISCE A FREDDO

Il Sassuolo va a segno nella prima occasione utile. In area al 5' ci arriva Defrel che appoggia all'indietro. Al limite c'è Locatelli, su cui è in ritardo Tameze, che fredda Silvestri col destro.

Il Verona reagisce, Magnani calcia centralmente, poi al 12' Barak prende l'ascensore e di testa impegna Consigli. Tameze sfiora il palo con una rasoiata da fuori, ma al 17' Faraoni si divora il pareggio dopo uno scambio con Zaccagni al volo che lo porta davanti al portiere. L'esterno invece di calciare di prima a due metri da Consigli decide di mettere giù la palla e lo fa male allungandosela.

Il Sassuolo risponde con un colpo di testa di Ferrari su punizione dalla destra. Silvestri toglie il pallone da sotto la traversa.

La gara è aperta, il Sassuolo non si chiude troppo e l'Hellas manovra. I neroverdi cercano il palleggio e ci riescono nella parte centrale del tempo.

Il Verona trova via via meno spazi, la squadra di De Zerbi va vicino al secondo gol al 36' quando Berardi dopo aver messo fuori causa Ceccherini con un finta incrocia il destro e fa la barba al palo. Juric strepita e manda a scaldarsi Dimarco.

LAZOVIC! 1 A 1

l'Hellas attende il momento buono e l'azione giusta. La chiave è Faraoni che scappa a destra al 43' aprendo la difesa del Sassuolo. Verso il fondo l'esterno vede Lazovic dalla parte opposta solo. Il serbo stoppa e freddamente supera Consigli sul primo palo. Il pareggio è meritato, e arriva al momento giusto.

SECONDO TEMPO

A sorpresa Juric toglie subito Faraoni, ammonito, e mette Dimarco che va a sinistra con Lazovic che si sposta a destra.

Dopo due minuti Lasagna scatta in area su rinvio di Silvestri. L'impressione è che venga toccato da Chiriches prima di andare giù in corsa, ma tutto prosegue senza interruzioni del Var. L'Hellas pressa e si fa pericoloso, Zaccagni calcia contro un avversario

2-1 SASSUOLO

Il Sassuolo torna in vantaggio al settimo minuto. Sulla sinistra un cross di Kyriakopoulos è respinto in malo modo da Gunter, la palla arriva a Djuricic che quasi di punta infila Silvestri in diagonale. I gialloblù sono di nuovo costretti a rincorrere.

Al 56' escono Tameze e Gunter ed entrano Sturaro e Dawidowicz. L'Hellas punge meno, Lazovic a destra non rende come a sinistra e un paio di volte l'azione è fermata per fuorigioco.

Una punizione di Berardi a trenta metri dalla porta è messa in corner da Silvestri al 64'.

CAMBI - De Zerbi fa uscire Defrel e Djuricic per Marlon e Traorè, Juric Magnani per Bessa.

L'Hellas fa gioco ma ha poca cattiveria nelle conclusioni.

DIMARCO PAREGGIA, TRAORE' FA 3-2

All'80' Lazovic crossa morbidamente sul secondo palo. Il diagonale al volo di sinistro di Dimarco non lascia scampo, Consigli è superato e Ferrari non riesce a respingere.

Nemmeno il tempo di festeggiare che il Verona si autopunisce con il terzo grave errore in difesa. Barak calcia una palla in area addosso a un compagno, la sfera carambola sui piedi di Traoré che trafigge Silvestri al minuto 83.

Juric manda dentro Salcedo per Zaccagni. E' una furia il tecnico di Spalato. E viene espulso da Prontera dopo l'ennesima protesta.

Il Verona ci prova, il Sassuolo si chiude e vince. Per l'Hellas è il secondo ko di fila.