Verona-Inter, Bentegodi verso i 15 mila spettatori

Esauriti già vari settori dello stadio, aperta la vendita in Superiore Est

Va verso il tutto esaurito il Bentegodi per la partita tra Verona e Inter di venerdì sera. Lo stadio può contenere fino a 15 mila spettatori, con le limitazioni al 50 per cento attuali. Il club gialloblù ha comunicato che sono già esauriti i tagliandi per i seguenti settori: