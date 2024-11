Verona-Inter, in Curva Sud è finita 6-5

L'ironia dei tifosi gialloblù non ha ceduto al disastroso primo tempo, in Curva si è esultato per una rimonta fantasma

Pietro Bertaiola 23 novembre - 19:46

Sui social sono già partiti i commenti dei tifosi gialloblù: "Chi era allo stadio sa che è finita 6-5 per noi". "6-5 e a casa". "Grande rimonta, che partitona". No nessuno è impazzito, si tratta solo di un episodio goliardico avvenuto al Bentegodi. Il tutto nasce in Curva Sud durante il secondo tempo di Verona-Inter, la debacle calcistica non ha sfiduciato il pubblico di casa, che non solo è rimasto allo stadio fino alla fine ma a quanto pare non ha perso la sua solita ironia.

Infatti alcuni sostenitori del Verona hanno iniziato ad esultare, cantare e ballare nel corso del secondo tempo, quasi come avesse segnato l'Hellas, urlando "Gol!!". Dopo un primo momento di confusione generale per quanto stava accadendo, tutta la Curva Sud si è unita alla festa per la "rimonta fantasma" della squadra che sul campo invece stava naufragando.

Il pubblico non si è perso d'animo ed ha festeggiato le 6 reti che sono valse la "rimonta", e nel finale dopo la traversa dell'Inter non sono mancati alcuni commenti scherzosi come: "Stavano per pareggiare". Un pubblico così non perde mai.