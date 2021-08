Verona-Inter, in mille i tifosi nerazzurri al Bentegodi

Folto seguito dei supporters della milanese per il match di venerdì

Sono circa mille i tifosi dell'Inter previsti al Bentegodi per la prossima di campionato che si giocherà venerdì alle 20.45 tra l'Hellas e la squadra di Inzaghi. Un seguito numeroso, per una gara sempre attesa anche sulla sponda del tifo veronese, che si prepara a sostenere al meglio i gialloblù nel difficile match per la squadra di Di Francesco.