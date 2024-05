Verona, interesse dall’Asia: Tiong vuole l’Hellas

Lo riporta il "Corriere di Verona", che scrive: "A fare da filtro e a seguire ogni possibile trattativa, a supporto di Setti, è Deutsche Bank, in qualità di advisor, con lo studio Unilegal a occuparsi dei dettagli legali. Degli incontri ci sono già stati, non direttamente con Tiong, che in questo periodo non è stato in Italia, ma con le figure che hanno, nel rapporto che si sta sviluppando, un ruolo di mediazione. Volti noti nell’ambiente dell’Hellas, peraltro, a cominciare da Massimo Ficcadenti, per cinque stagioni al Verona da giocatore, dal 1992 al 1997, poi allenatore, dal 2004 al 2006, e braccio destro di Giovanni Martinelli nell’acquisizione del club nel 2009, per poi agire da suo referente nella gestione della squadra e sul mercato per alcuni mesi. Ficcadenti è tornato in Italia dopo lunghe e proficue esperienze in Giappone. Vive a Verona e il suo legame con l’Hellas è sempre forte. Con lui, negli appuntamenti che si sono svolti con la dirigenza del Verona, Francesco Marroccu, diesse dell’Hellas da giugno a novembre del 2022, per essere successivamente spostato al compito di responsabile dell’area tecnica fino alla fine della stagione".