Un Verona da record.

Con il Lecce, è arrivata l’undicesima partita consecutiva con i gialloblù a segno (la prima è stata con il Parma, con l’1-0 firmato da Darko Lazovic).

Un primato per la squadra di Ivan Juric. Nella storia, in Serie A, l’Hellas era arrivato a quota 10 nel 1983-84 con Osvaldo Bagnoli in panchina, nel 1999-2000 con Cesare Prandelli e nel 2014-2015 con Andrea Mandorlini.

Ora, gli annali sono stati aggiornati dal Verona del tecnico di Spalato.