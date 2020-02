Verona-Juve, Bentegodi vicino a quota 26000

A cinque giorni dalla sfida tra Hellas Verona e Juventus, in programma sabato 8 febbraio (ore 20.45) allo stadio ‘Bentegodi’ sono già 14.805 i biglietti venduti in prevendita, che sommati ai 10.733 abbonati portano il totale a 25.538 spettatori. Già esauriti 4 settori: Curva Nord Ospiti, Curva Sud Superiore, Curva Sud Inferiore, Poltronissime Sud.

Alle 15 di oggi, lunedì 3 febbraio, al via la terza fase di prevendita, con la possibilità di acquisto da casa del biglietto tramite il sito di Vivaticket (CLICCA QUI) con stampa diretta del voucher valido per l’ingresso senza necessità di passare dalla biglietteria per ulteriori ritiri (tutte le informazioni sul servizio sono riportate QUI). Per la gara in oggetto nel sito saranno disponibili solo biglietti a tariffa intera. Attraverso questo sito sarà possibile acquistare i biglietti online anche per chi non è in possesso della tessera ‘Non vi lasceremo mai’ dell’Hellas Verona.

fonte: hellasverona.it