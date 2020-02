Sarà un incasso da record quello previsto per la partita del Verona con la Juventus, sabato al Bentegodi.

Lo stadio è tutto esaurito da giorni: 28mila gli spettatori attesi per l’incontro. Non ci sono più biglietti disponibili per nessun settore.

Complessivamente, sarà circa di 1 milione di euro il dato finale al botteghino, un risultato mai t0ccato in precedenza nella storia del club gialloblù.