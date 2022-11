Verona-Juventus, Allegri: “Attenti, l’Hellas non merita questa classifica”

Il tecnico bianconero: "Vlahovic forse in panchina, in porta ci sarà Perin. Paredes e Kean recuperati"

"La vittoria con l'Inter ci ha lasciato una serata di gioia, ma il giorno dopo abbiamo chiuso il capitolo. Dobbiamo pensare al Verona, che negli ultimi anni ha battuto tre volte la Juventus. È una squadra fisica, che aggredisce e ha ottimi calcianti. Non meritano questa classifica, dovremo stare al loro livello dal punto di vista fisico. Dobbiamo fare una partita tosta per non buttare via il derby d’Italia e quanto fatto nelle ultime partite”.