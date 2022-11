Verona-Juventus, Faraoni ko

Il giocatore dell'Hellas si sottoporrà oggi a dei controlli per valutare l'infortunio subito col Monza

Uscito dopo 18' nella partita col Monza, Davide Faraoni, fermato da un problema muscolare, sarà out nella gara del Verona con la Juventus.

In queste ore il giocatore dell'Hellas si sottoporrà ai controlli necessari per valutare l'entità dell'infortunio.

Il suo recupero non potrà essere completo per l'incontro di Bentegodi, in programma giovedì.