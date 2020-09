Finisce con una sconfitta per il Verona l’amichevole con la Cremonese.

L’Hellas perde per 1-0 a Peschiera del Garda, battuto nel finale. A decidere è un gol di Celar al 77′.

I gialloblù non sono riusciti a essere sufficientemente pungenti in attacco. La Cremonese ha colpito su un’azione in mischia, difendendo poi il risultato nelle fasi conclusive.