Verona, la dg Gioè: “Setti e Sogliano hanno una visione straordinaria”

La dirigente: "Bisogna lavorare in armonia e in sintonia con la parte tecnica. Bottagisio fiore all'occhiello per noi"

Redazione Hellas1903 9 novembre 2024 (modifica il 9 novembre 2024 | 10:49)

Simona Gioè, Direttore Generale Hellas Verona, è stata la protagonista della terza puntata di “Goal Economy” su Radio TV Serie A con RDS.

"Oggi il Direttore Amministrativo ha un ruolo fondamentale. Poniamo l`attenzione sulle norme, il regolamento, le noif. Noi abbiamo controlli periodici da COVISOC e società di revisioni, per questo abbiamo sempre un`attenzione massima agli adempimenti burocratici, anche ai fini della classifica sportiva".

L'equilibrio economico: "Bisogna lavorare in armonia e in sintonia con la parte tecnica. Il Presidente Setti e il Direttore Sportivo Sogliano hanno una visione straordinaria a 360 gradi che comprende la parte economica. Anche la rivoluzione di gennaio della scorsa stagione non ha inciso grazie al lavoro di tutto lo staff".

Lo stadio: "Siamo alla finestra. Non è in programma un riammodernamento e nemmeno la costruzione del nuovo stadio. Siamo sempre in contatto con l'Amministrazione Comunale. Vedremo il futuro cosa ci riserverà. Abbiamo acquistato il Centro lo scorso luglio. Un fiore all'occhiello per noi dove far crescere i nostri giovani".

Città e tifosi: "Quando sono arrivata in Hellas, il Verona aveva già un progetto dedicato alle scuole. E' in vigore da 14 anni. Le iniziative sociali vengono portate avanti dalla Hellas Verona Foundation. Siamo molto orgogliosi della costruzione di uno degli appartamenti che l'Associazione Abeo ha messo a disposizione delle famiglie con bambini oncologici".

Fonte: legaseriea.it