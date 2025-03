Verona, la Maginot non basta, la Juve alla fine ne fa due

27 tiri a 5, 77 per cento di possesso palla contro il 23. Juve-Verona finisce 2-0 e il risultato poteva essere più ampio se Montipò non ci avesse messo più pezze. La linea Maginot studiata da Zanetti regge per 72' grazie a Montipò e alla poca mira dei bianconeri, che martellano l'Hellas per 90 minuti (e meno male che erano in crisi e mancavano 7 giocatori). I gialloblù scendono in campo per non subire, stanno bassi, serrano i ranghi e sperano in non si sa cosa per portare a casa dei punti. Al 77', poi, lo sventolio della bandiera bianca con Zanetti che ordina a Bertolini di togliere Tomas Suslov, unico all'altezza della situazione e in grado di creare pericoli. Capirai, messaggio ricevuto, la squadra tira i remi in barca e becca anche il secondo. Pazienza, in fondo l'Hellas deve vincere il campionato delle derelitte, e ci sta comunque riuscendo. Per quanto riguarda il gioco, in quello distruttivo nulla da dire, mentre di costruire qualcosa non se ne parla proprio.