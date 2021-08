Conferma per Pandur in porta, Casale favorito per la fascia destra

Redazione Hellas1903

Questa la probabile formazione del Verona per la partita con il Sassuolo.

(3-4-2-1)

PANDUR; DAWIDOWICZ, GUNTER, CECCHERINI; CASALE, TAMEZE, VELOSO, LAZOVIC; BARAK, ZACCAGNI, KALINIC.