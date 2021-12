Gialloblù in campo per la gara con i nerazzurri, il via alle 15 al Bentegodi

Redazione Hellas1903

Questa la probabile formazione del Verona per la partita con l'Atalanta.

3-4-2-1

Montipò

Casale, Magnani, Ceccherini

Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic

Barak, Caprari

Simeone