Verona, la ripresa degli allenamenti. Sabato c’è la Roma

Stamattina il via alla preparazione, domani giorno di riposo per i gialloblù

Prima seduta settimanale per i gialloblù, in preparazione al prossimo impegno di campionato, in programma sabato 19 febbraio (ore 18), contro la Roma , allo Stadio 'Olimpico' di Roma.

Di seguito le attività svolte nella tarda mattinata di oggi, lunedì 14 febbraio: attivazione e partita a campo intero per chi non è stato impiegato contro l'Udinese, mentre - per tutti gli altri - lavoro di scarico in palestra.