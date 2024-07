Verona, la seconda maglia 2024-2025

Presentata la casacca da trasferta dell'Hellas: bianca, con le spalle gialloblù

Redazione Hellas1903 18 luglio 2024 (modifica il 18 luglio 2024 | 12:15)

Joma ed Hellas Verona FC sono orgogliosi di presentare il nuovo Away Kit 2024/25 che, come nell’Home Kit, è parte integrante delle celebrazioni per il 40° anniversario dello Scudetto gialloblù. In particolare, per creare questo kit ci siamo ispirati al trofeo consegnato al Presidente dell’epoca Celestino ‘Tino’ Guidotti dalla Lega Serie A, un trofeo diverso da quello attualmente assegnato ai Campioni d’Italia e tutt’ora conservato nella hall della Sede gialloblù a Verona.

AWAY KIT 2024/25 | SCOLPITA NEL MITO. FORGIATA SULLA PELLE

La maglia Away della stagione 2024/25 torna, dopo un anno in giallo, ad avere il bianco come colore dominante. Come per l’Home Kit, anche la seconda maglia guarda alla stagione 1984/85, il momento in cui a Verona si è fatta la storia con la vittoria dell’unico Scudetto di una squadra espressione di un capoluogo di regione nella Serie A a girone unico. In particolare, l’elemento centrale di ispirazione è la Coppa del Verona Campione, consegnata direttamente al Presidente Guidotti.

La Coppa di marmo presenta una base blu con delle venature ed è dai suoi dettagli che l’Away Kit è stato ispirato: la maglia è bianca, con le venature del marmo che partono dal basso e si sviluppano lungo tutta la maglia nella parte anteriore, mentre in quella posteriore arrivano all’altezza del numero. Una particolarità è data dallo sviluppo laterale del blu, che culmina nelle maniche. Il colletto e il bordino delle maniche riprendono il motivo del dettaglio dei manici della Coppa: sul colletto a V i dettagli sono in giallo su sfondo blu, mentre sul polsino l’esatto opposto. Il logo del Club, cucito a sinistra all’altezza del cuore, è in blu. All’interno, appena sotto il colletto, è posizionata una patch blu con le medesime venature in bianco che recita “Gli unici nella Storia” e appena sotto “Campioni d’Italia 1984/85”, con la Coppa disegnata a lato. Nella parte posteriore, invece, è stata posizionata un’altra patch che riprende il claim dell’Home Kit e che recita “DALL’85 ALL’ETERNITÀ” con il tricolore cucito sotto.

UNA MAGLIA ECOLOGICA PER UN PIANETA SOSTENIBILE

Per la nuova divisa che l’Hellas Verona utilizzerà nelle partite in trasferta, Joma intende ribadire il proprio impegno per la cura dell’ambiente; per questo motivo le maglie sono state realizzate in poliestere 100% riciclato. Lo jacquard con le quali sono state confezionate le nuove maglie away è infatti prodotto da fonti riciclate, nello specifico da bottiglie in PET, che vengono convertite in materia prima. Per quanto riguarda i benefici dell’esercizio fisico, il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità.

PANTALONCINI E CALZETTONI

I pantaloncini dell’Away Kit sono interamente bianchi con il polsino finale blu caratterizzato dai dettagli gialli che riprendono quelli presenti sul colletto e sulle maniche. In basso a destra compare in blu il logo con i due mastini, mentre a sinistra quello di Joma, nello stesso colore. I calzettoni sono bianchi con una riga gialla e una blu che si alternano all’altezza del ginocchio.

LE MIGLIORI TECNOLOGIE SUL MERCATO

Joma, tra i brand sportivi di riferimento nel panorama globale, ha incorporato nella divisa dell’Hellas Verona FC le qualità tecnologiche più all’avanguardia. Questo è il risultato di grandi investimenti in R&S&I effettuati negli ultimi anni.

Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH, una tecnologia che garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo, aumentando la sensazione di comfort.

Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema FLATLOCK, per evitare possibili sfregamenti sulla pelle. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire un comfort totale: tutti i loghi sono infatti applicati con il sistema JOMA SPORTECH, che prevede l’utilizzo di un materiale estremamente flessibile e resistente fissato al tessuto attraverso il calore, evitando così possibili sfregamenti, e migliorare il comfort dell’atleta durante la fase di gioco.

