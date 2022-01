Verona, l’allenamento dei gialloblù

Hellas a Peschiera del Garda, venerdì la partita col Bologna al Bentegodi

Nuova seduta di allenamento settimanale per i gialloblù, in preparazione a Hellas Verona - Bologna, match valido per la 23a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma venerdì 21 gennaio (ore 20.45) al 'Bentegodi'.