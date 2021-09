Verona, l’allenamento dei gialloblù

Seduta al centro sportivo di Peschiera del Garda per i gialloblù

Nel pomeriggio di oggi, in preparazione al posticipo serale di lunedì 13 settembre, allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna, si è svolta la prima seduta di allenamento settimanale per i gialloblù allo Sporting Center 'Paradiso'. Queste le attività: attivazione in palestra, serie di partite a tema alternate a lavori metabolici a secco.